Houston Rockets, Boston Celtics'i Mağlup Etti: Alperen Şengün 'Triple-Double'a Yaklaştı

NBA'de Houston Rockets, Boston Celtics'i 128-101 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle 'triple-double'a yaklaşırken, Kevin Durant ve Amen Thompson da takımlarına önemli katkılar sundu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 128-101 mağlup ederken Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "triple-double"a yaklaşan performansıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu.

TD Garden'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynayarak "triple-double"a yaklaştı.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 26, Amen Thompson 17 sayı attı.

Celtics'te Baylor Scheierman 17, Payton Pritchard 14, Jaylen Brown 12 sayıyla oynadı.

Warriors, son dakikada kaybetti

Indiana Pacers'a konuk olan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 114-109 kaybetti.

Bu sezon ilk galibiyetini alan ev sahibi ekipte Aaron Nesmith 31, Pascal Siakam 27, Quenton Jackson 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 24 sayı, Jimmy Butler 20 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Jonathan Kuminga 17 sayılık performans sergiledi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
