Hollandalı Sporcu Tibor Del Grosso, Türkiye'de İlk Profesyonel Galibiyetini Aldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanan Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso, ilk profesyonel galibiyetini Türkiye'de almaktan dolayı harika hissettiğini söyledi.

Fethiye-Marmaris etabı öncesi AA'ya özel açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki genç sporcu, ilk profesyonel etap galibiyetini aldığını hatırlatarak, "İlk profesyonel galibiyetimi almak harika. Son birkaç haftadır yakın olduğumu hissediyordum ve burada, Türkiye'de kazanmak harika. Kesinlikle bazı güçlü sprinterler vardı ve ben de sprinte girerken kendimi o kadar güvende hissetmedim, bu yüzden evet, onları yenmek gerçekten harikaydı." ifadelerini kullandı.

Bugünkü yarışın daha teknik olduğunu vurgulayan Hollandalı sporcu, "Bugün biraz daha teknik olacak, ki bu hoşuma gitti. Dün çok eğlenmedim. Şimdiye kadar hava gerçekten güzeldi. Dün oldukça sıcaktı. Sanırım birkaç kişi daha sıcaklığı hissetti. Evet, önümüzdeki birkaç gün belki biraz yağmur yağar. Yağmur yağdığında burada oldukça kaygan olduğunu duydum ancak şimdiye kadar hava güzeldi." dedi.

Türk halkının ilgisinden çok mutlu olduğunu da aktaran Del Grosso, "Yol kenarında epey insan görüyorum, tüm çocuklar dışarı çıkıyor. Ayrıca Türk tatlısı baklavayı da çok seviyorum." diyerek sözlerini tamamladı.