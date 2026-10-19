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Hokey Süper Ligi'nde ilk kez deplasmanlı sistem Osmaniye etabında uygulandı

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Hokey Süper Ligi'nde ilk kez deplasmanlı sistem Osmaniye etabında uygulandı
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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi müsabakaları, 17-18 Ekim'de Osmaniye'de ilk kez deplasmanlı sistemle oynandı. Osmaniye etabında Selçuklu Belediyesi Diyarbakır Karapınar'ı 12-0 yendi; organizasyonun kentin spor tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.

TÜRKİYE Hokey Federasyonu 2026-2027 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Ligi müsabakaları, 17-18 Ekim tarihlerinde Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Türk hokeyinde ilk kez deplasmanlı sistemle oynanan Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi müsabakalarının Osmaniye etabında Pursaklar Belediyesi, Adana Hokey, Selçuklu Belediyesi, Diyarbakır Karapınar ve Osmaniye Belediyesi takımları mücadele etti. Osmaniye Hokey Sahası'nda düzenlenen karşılaşmalarda Pursaklar Belediyesi, Adana Hokey'i 2-1 mağlup ederken, Selçuklu Belediyesi de Diyarbakır Karapınar'ı 12-0 yendi. Volkan Group, Pursaklar Belediyesi'ne 8-2'lik skorla üstünlük kurarken, Selçuklu Belediyesi, Osmaniye Belediyesi'ni 7-1 mağlup etti.

Osmaniye'de düzenlenen organizasyonun, kentte sporun gelişimine ve şehrin spor organizasyonları alanında tanıtımına katkı sağladığı belirtildi. Organizasyona katılan takımlara teşekkür edilerek sporculara başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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