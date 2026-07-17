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Denizli'de rakibiyle çarpışan futbolcu hastaneye götürüldü

Denizli'de rakibiyle çarpışan futbolcu hastaneye götürüldü
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Denizli'de 1. Amatör Küme'ye yükselme maçında Hisarsporlu Abdullah Kısa, rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansın gelmesi 20-25 dakika sürdü. Oyuncu hastanede tedavi edilip taburcu olurken, maçı Atsız Bıçak Yatağanspor 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Denizli'de Atsız Bıçak Yatağanspor ile Hisarspor arasında oynanan 1. Amatör Küme'ye yükselme grubu maçının ikinci yarısında rakip oyuncu ile çarpışan Hisarspor'dan Abdullah Kısa yerde kaldı.

Ceza alanı dışında rakibi ile çarpışan Kısa, belinden sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin sahada ilk müdahalesinin ardından Abdullah Kısa sedyeye alınarak ambulansın gelmesi beklendi.

Yaklaşık 20-25 dakikalık beklemenin ardından gelen ambulans ile üniversite hastanesine sevk edilen Kısa, burada yapılan gerekli muayene ve tedavinin ardından taburcu edildi.

Atsız Bıçak Yatağanspor maçı 3-2 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı ve 1. Amatör Küme'ye yükselme hakkı elde etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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