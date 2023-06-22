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Hilal Avcı, Avrupa Oyunları'nda finale yükselemedi

Hilal Avcı, Avrupa Oyunları'nda finale yükselemedi

Spor Haberleri

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşında kadınlar kayak 200 metre kategorisinde Hilal Avcı, finale yükselemedi. Krakow'daki Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleşen kano durgunsu müsabakalarında kayak 200 metrede yarı finalde yarışan Hilal, 9 sporcunun arasında ilk 3'e girmeye çalıştı. Yarışı 6. sırada tamamlayan Hilal Avcı, finale kalamadı.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşında kadınlar kayak 200 metre kategorisinde Hilal Avcı, finale yükselemedi.

Krakow'daki Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleşen kano durgunsu müsabakalarında kayak 200 metrede yarı finalde yarışan Hilal, 9 sporcunun arasında ilk 3'e girmeye çalıştı.

Yarışı 6. sırada tamamlayan Hilal Avcı, finale kalamadı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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