Herkesi geride bıraktı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, kulüp tarihine en pahalı transfer olarak geçti. Marsilya'dan transfer edilen milli oyuncu, sarı-lacivertli takımın rekorunu kırdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

TARİHE GEÇTİ

15 milyon karşılığında Marsilya'dan transfer edilen milli oyuncu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

EN PAHALI OYUNCU OLDU

Bu transferle birlikte Cengiz Ünder adını Fenerbahçe tarihine yazdırmayı başardı. Hücum oyuncusu sarı-lacivertli takımın gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transferler şöyle;