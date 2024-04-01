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Herkes kefaleti Neymar'ın ödediğini zannediyordu! Dani Alves'i özgürlüğüne kimin kavuşturduğu ortaya çıktı

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14 aydır cinsel saldırı nedeniyle cezaevinde bulunan Dani Alves, 1 milyon euroluk kefaletle serbest bırakılmıştı. Banka hesaplarını donduran futbolcunun, kefaletini Neymar ve arkadaşlarının ödediği öne sürülmüştü.

HERKES NEYMAR ZANNEDİYORDU

İspanyol basınından konuya ilişkin çarpıcı bir iddia geldi. 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barcelona'ya giderken gözaltına alınan Dani Alves, ardından çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçu nedeniyle tutuklanmıştı. Alves yaklaşık 14 ay sonra kefaletinin ödenmesiyle birlikte tekrar özgürlüğüne kavuştu. İspanyol basını kefaleti kimin ödediğini ortaya çıkardı.

Herkes kefaleti Neymar'ın ödediğini zannediyordu! Dani Alves'i özgürlüğüne kimin kavuşturduğu ortaya çıktı

KEFALETİNİ ÜNLÜ BİR DERGİ ÖDEMİŞ

Record'un İspanyol basınına dayandırdığı iddiaya göre, Dani Alves'in 1 milyon euroluk kefaletini Brezilya'dan çok ünlü bir dergi, futbolcunun yaşadıklarını kendilerine anlatması karşılığında ödedi. Özgürlüğüne kavuşan Dani Alves, İspanyol basınının iddiaları doğruysa hapishane sürecinde yaşadığı her şeyi Brezilya'nın en ünlü dergilerinden birine anlatacak.

Herkes kefaleti Neymar'ın ödediğini zannediyordu! Dani Alves'i özgürlüğüne kimin kavuşturduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Dani Alves Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Tokat Sarması:

yaklasik 11 12 sene üst klasman takimlarda top oyna 1 milyon euroyu mu ödeyemiyor medya tam bir çukur ya

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Güray Dilli :

Para nelere kadir . Olmadan olmuyor...

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