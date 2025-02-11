Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 29. yaşını takım arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekanda kutladı. Büyük partiye futbolcuların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

OKAN BURUK VE TORREİRA DANS ETTİ

Bir restoran-barda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Torreira ile dans ettiği anlar büyük ilgi gördü. Futbolcuların keyifli dakikaları sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgili gördü.

BÜTÜN TAKIM ORADAYDI

Galatasaraylı futbolcuların eksiksiz katıldığı gecede, sarı-kırmızılıların diğer branşlarında forma giyen isimler de katıldı. Torreira için hazırlanan sürpriz etkinlikler geceye damga vurdu. Kutlamadan birçok görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

TORREIRA PAYLAŞIM YAPTI: MERTENS İLE FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Öte yandan Lucas Torreira, Instagram hesabından 29. yaşını kutladığı partiye ilişkin "Ailede parti! Harika insalarla çevrili. Sevgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürler." notuyla birçok fotoğraf paylaştı. Söz konusu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulurken, Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o fotoğraf;