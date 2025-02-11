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Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 29. yaşını takım arkadaşları ve teknik ekiple birlikte kutladı. Torreira, büyük ilgi gören doğum günü partisiyle ilgili paylaşım yaptı. Deneyimli orta sahanın özellikle Dries Mertens ile olan fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 29. yaşını takım arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekanda kutladı. Büyük partiye futbolcuların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

OKAN BURUK VE TORREİRA DANS ETTİ

Bir restoran-barda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Torreira ile dans ettiği anlar büyük ilgi gördü. Futbolcuların keyifli dakikaları sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgili gördü.

Herkes bu paylaşımı konuşuyor. Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı olay oldu

BÜTÜN TAKIM ORADAYDI

Galatasaraylı futbolcuların eksiksiz katıldığı gecede, sarı-kırmızılıların diğer branşlarında forma giyen isimler de katıldı. Torreira için hazırlanan sürpriz etkinlikler geceye damga vurdu. Kutlamadan birçok görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

Herkes bu paylaşımı konuşuyor. Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı olay oldu

TORREIRA PAYLAŞIM YAPTI: MERTENS İLE FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Öte yandan Lucas Torreira, Instagram hesabından 29. yaşını kutladığı partiye ilişkin "Ailede parti! Harika insalarla çevrili. Sevgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürler." notuyla birçok fotoğraf paylaştı. Söz konusu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulurken, Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o fotoğraf;

Herkes bu paylaşımı konuşuyor. Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı olay oldu

Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Mertens ile fotoğrafı olay oldu
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Yorumlar (5)

Haber Yorumları5g82znc92j:

şerefiniz olsaydı insan yüzüne bakmazdınız HARAMZADELER

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıVll. Murat:

Totoş mu lan bunlar

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıtarık usta:

Tipik gaysaray

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSüleyman Şah:

harbiden bu nasıl bi takım. Altaylı doğru söylüyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAltan Kaya:

Yaptıkları rezillik, bu resmi yayınlamaları daha büyük rezillik

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
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