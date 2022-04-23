Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Mustafa Ünal Uysal - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Kerem Baki, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail BinbirÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 4, Şevval Akalan 6, Fagbenle 19, Hayes 13, Boner 7, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz 12, Baric 5, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 13Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail Binbir

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 4, Şevval Akalan 6, Fagbenle 19, Hayes 13, Boner 7, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz 12, Baric 5, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 13

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 2, Merve Arı 7, Duygu Özen 5, İrem Sözen 2, Macaulay 11, İlemnur Akengin, Gonca Karataş 2, Daci 10, Ferda Yıldız 3, Sudenur Bayrak

1. Periyot: 25-14

Devre: 56-27

3. Periyot: 67-33

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinin ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 79-42 yendi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Mersin Yenişehir, Ahmet Murat, Kerem Baki, Akalan, Spor, Haberler

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