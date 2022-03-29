Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Sezgin Pancar - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Can Mavisu, Turgut Işık, Anıl VeziroğluÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Hayes 11, Boner 13, Esra Ural Topuz 6, Nika Baric 8, Feride Şevval Akalan 6, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 25, Fagbenle 16OGM Ormanspor: Robinson...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Turgut Işık, Anıl Veziroğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Hayes 11, Boner 13, Esra Ural Topuz 6, Nika Baric 8, Feride Şevval Akalan 6, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 25, Fagbenle 16

OGM Ormanspor: Robinson 8, Sevgi Uzun 11, Mc Cowan 5, Damla Gezgin 6, Lucet 5, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. Periyot: 18-13

Devre: 43-31

3. Periyot: 64-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında OGM Ormanspor'u 94-63 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sezgin Pancar - Spor

Mersin Yenişehir, Turgut Işık, Sinem Ataş, Akalan, Spor, Haberler

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