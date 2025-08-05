Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
Manchester United, Cristiano Ronaldo, Eric Cantona ve David Beckham gibi 3 efsane futbolcusunun adlarının formalara yazılmamasına karar verdi. Bu karar, Old Trafford'daki kulüp mağazasında sergilenen tabelanın sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Premier Lig temsilcisi, söz konusu oyuncuların kendi imaj haklarına sahip olduğu için formalara bu isimlerin basılamayacağını doğruladı.
İngiliz devi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında bulunduğu 3 efsane futbolcunun adının formalara yazılmamasına karar verdi. Çok konuşulacak yasak, Old Trafford'daki kulüp mağazasında sergilenen tabelanın sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı.
3 EFSANEYE LİSANS KISITLAMASI
Simon Lloyd isimli United taraftarının sosyal medyada paylaştığı mesaja göre; Manchester United'ın forma baskı politikasını anlatan tabelada, "lisans kısıtlamaları" nedeniyle Eric Cantona, David Beckham ve Cristina Ronaldo'yu formalara basamıyoruz" ifadesi yer alıyor.
MANCHESTER UNITED YÖNETİMİ DOĞRULADI
Premier Lig temsilcisi, söz konusu oyuncuların kendi imaj haklarına sahip olduğu için kulüp mağazasında satılan formalara bu isimlerin basılamayacağını doğruladı. Ayrıca bu politikanın yeni olmadığı, birkaç yıldır yürürlükte olduğu belirtildi.