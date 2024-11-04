Üye Girişi
Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor Berabere Kaldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor karşılaştı. Mücadele 28-28 eşitlikle sonuçlanırken, ilk yarıyı ev sahibi ekip 14-13 önde tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere kaldı.

13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda iki ekip de birbirine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var

 Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu? BP Türkiye'den çekildi mi, neden çekildi? Doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım? Yarın sağlık ocakları, aile hekimleri açık mı? 5-6-7 Kasım doktorlar neden grevde, neden iş bırakıyor? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 4 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.