Üye Girişi
Haberi Paylaş

Helal olsun Levent hoca! Ailesinden 4 kişiyi kaybettiği deprem bölgesindeki takımı ücretsiz çalıştıracak

Spor Haberleri

Bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin, İskenderunspor'un başına geçti. İskenderun'da ailesinden 4 kişiyi kaybeden Şahin, İskenderunspor takımını ücretsiz olarak çalıştıracak ve afet bölgesinde yardımlara katılacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor, bir dönem Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Levent Şahin ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Şahin, İskenderunspor'dan hiçbir ücret almayacak.

AİLESİNDEN 4 KİŞİYİ YİTİRDİ

Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İskenderun'da bulunan 3 kuzeni ve 1 eniştesini kaybetmişti. Herhangi bir ücret almayacak olan Şahin, mesleğini kullanarak afet bölgesine katkı verecek.

Helal olsun Levent hoca! Ailesinden 4 kişiyi kaybettiği deprem bölgesindeki takımı ücretsiz çalıştıracak

LİGE DEVAM KARARI ALDILAR

İskenderunspor 23 haftası tamamlanan ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 43 puanla 3. sırada yer alan İskenderunspor deprem felaketinin ardından lige devam edeceğini bildirmişti.

Helal olsun Levent hoca! Ailesinden 4 kişiyi kaybettiği deprem bölgesindeki takımı ücretsiz çalıştıracak

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Levent Şahin Fatih Terim Galatasaray Deprem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title