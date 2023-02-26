Helal olsun Levent hoca! Ailesinden 4 kişiyi kaybettiği deprem bölgesindeki takımı ücretsiz çalıştıracak

Bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin, İskenderunspor'un başına geçti. İskenderun'da ailesinden 4 kişiyi kaybeden Şahin, İskenderunspor takımını ücretsiz olarak çalıştıracak ve afet bölgesinde yardımlara katılacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor, bir dönem Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Levent Şahin ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Şahin, İskenderunspor'dan hiçbir ücret almayacak.

AİLESİNDEN 4 KİŞİYİ YİTİRDİ

Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İskenderun'da bulunan 3 kuzeni ve 1 eniştesini kaybetmişti. Herhangi bir ücret almayacak olan Şahin, mesleğini kullanarak afet bölgesine katkı verecek.

LİGE DEVAM KARARI ALDILAR

İskenderunspor 23 haftası tamamlanan ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 43 puanla 3. sırada yer alan İskenderunspor deprem felaketinin ardından lige devam edeceğini bildirmişti.