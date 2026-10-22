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Hearts Teknik Direktörü Vrancken, Trabzonspor'a 2-0 yenilmeyi şanssızlığa bağladı

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Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenildikleri maçta iyi mücadele ettiklerini ancak şansın yanlarında olmadığını söyledi. Vrancken, artık lige dönüp odaklanmaları gereken maçlara geçeceklerini belirtti.

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Trabzonspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek, şansın kendilerinden yana olmadığını söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Burada oynamak kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele ettiler şansta bizden yana değildi. Rakibimizin önemli oyuculara sahip. Özgüvenimizi kazanmamız adına bu tarzlar maçlar çok önemli. Artık lige döneceğiz ve odaklanmamız gereken maçlar var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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