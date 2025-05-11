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Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin: 'İyi Mücadeleye Takdir Ediyorum'

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin: 'İyi Mücadeleye Takdir Ediyorum'
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Şahin, takımdaki genç oyuncuları deneme aşamasında olduklarını ve gelen güzel atmosferden memnun kaldıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Göztepe seyircisine de teşekkür eden Şahin, inanılmaz bir atmosferde oynadıklarını belirterek, "Biliyorsunuz bizim küme düşmemiz haftalar önce belli olmasına rağmen biz sadece bu sene bizim için önemli olan oynayabildiğimiz iyi oyunu oynayıp, iyi mücadelelerle etmek istiyoruz." dedi.

Puanın artık kendileri için çok önemli olmadığını aktaran Şahin, "Oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek veya sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir maç oldu. Bir final havasında gibi bir maç oldu aslında. Bu kadar git gelin olacağı bir maçı aslında çok düşünmemiştim. Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Bizim adımıza sevindirici taraf benim takımım istediği zaman, mücadele ettiği zaman neler yapabileceğini görmek istiyordum. Onu da bugün başardığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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