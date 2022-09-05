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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün yazılı açıklamasına göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda, ısınmanın ardından pas, koşu ve dar alan çalışması üzerinde duruldu.

Kaynak: AA / Cem Genco - Spor

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