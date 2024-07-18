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Hatayspor, Kaptan Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

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Süper Lig ekibi Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini 1+1 yıl uzattığını duyurdu. İmza törenine sportif direktör Fatih Kavlak katıldı.

Samim SELÇUK/HATAY, –Süper Lig ekibi Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sona eren sözleşmesinin 1+1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Hatayspor'un deneyimli sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin imza törenine sportif direktör Fatih Kavlak katıldı. İmzalanan anlaşmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada; "Kaptanla yola devam. Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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