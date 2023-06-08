Hatayspor'a Mersin'de tesis ve antrenman sahası tahsis edildi

Depremin ardından tesisleri kullanılamaz hale gelen Hatay spor'a, tesis ve antrenman sahası yapılması üzere Mersin'de 40 dönümlük arazi tahsis edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatay spor'un, gelecek sezon çalışmalarını yürüteceği Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman sahaları hazırlanıyor.

Üst yapıyı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun, portatif tribünlerle beraber iki futbol sahası şeklinde inşa edeceğini kaydeden Vali Pehlivan, "Hatayspor'un kolaylıkla burada antrenmanlarını gerçekleştireceği bir saha ve sahalar kazanmış olacağız. ve yıl boyunca, önümüzdeki sezon boyunca Hatayspor'u ilimizde bu tesislerimizde misafir edeceğiz. Konaklamalarını da burada yapacaklar. Antrenmanlarını burada yapacaklar. Müsabakalarını da dünya standartlarında Akdeniz Oyunları sürecinde inşa edilen stadyumumuzda, Mersin Şehir Stadyumu'nda yapacaklar. Ben şimdiden bu tesislerin hayırlı olmasını diliyorum. Hatayspor'a önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum. Bu vesileyle de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem Hatayspor'a, sporcularına, bütün kulübe ve bu vesileyle de depremde kaybetmiş olduğumuz, canlarını kaybeden vatandaşlarımızı, deprem şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" diye konuştu.