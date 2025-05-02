Harold Lopez Granizo, Türkiye Bisiklet Turu'nda Zafer Elde Etti

Gökhan HEBEPCİ-İZMİR( Selçuk ), 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 156 Kilometrelik Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) etabını kazanan XDS Astana Takımı'ndan Harold Lopez Granizo, "Bu tur'a çok iyi hazırlandım" dedi.

TUR'un en keyifli ve zorlu etaplarından Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryem Ana) etabını önde tamamlayan Ekvadorlu sporcu, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Çok iyi hazırlandım, bu başarıya hazırdım" diyerek sözlerine başlayan Lopez Granizo, Ocak ayında Avustralya'da geçirdiği kamp dönemine vurgu yaparak, "Geçirdiğim kaza sonrasında çok çalıştım. Bisiklet zor ve ağır bir spor, her zaman kazanamazsınız, mümkün olmuyor. Bugün özellikle düz kesimlerde takımımın inanılmaz çabası vardı. Etabın başında yarışı genel klasman liderlerimiz için kontrol ediyorduk. Kaçmak isteyen birçok sporcu oldu. Son 2 tırmanışa gelmeden önce iyi pozisyon alabilmek için asıldık ve ben kendimi çok iyi hissettim" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ifade eden sporcu, "Son iniş bölümünde düşmemek için çok dikkat ettik. Tırmanış finişine geldiğimizde atak yapmaya ve çizgiye tek başıma gelmeyi denedim. Türkiye'ye gelmeden önce Teide Dağı'nda irtifa kampına girmiştim. Bugünkü galibiyet bu zorlu idmanların neticesidir. Bu sene Türkiye'ye ikinci gelişim, geçen sene TUR'u beşinci bitirmiştim, şu an genel klasmanda ilk iki sırayı paylaşıyoruz, önceliğimiz genel klasman liderliğini koruyarak kırmızı mayoyu korumak. Umarım önümüzdeki yıl şampiyon olurum. TUR'un GİRO için çok önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını düşünüyorum" diye konuştu.

Takım arkadaşı Wout Poels için övgü dolu sözler kullanan Harold Lopez Granizo, "Wout çok başarılı bir sporcu, profesyonel kariyerinde büyük turlarda kazandığı pek çok etap birinciliği var. Benim için onunla beraber yarışmak çok özel bir durum teşkil ediyor. Ondan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim" dedi.