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Hapoel IBI'li Elijah Bryant, Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. haftanın MVP'si oldu

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Hapoel IBI forması giyen Elijah Bryant, Basketbol Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın MVP'si seçildi. Bryant, takımının Real Madrid'i 102-98 yendiği maçta 22 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle oynadı; bu sezon üst üste ikinci, kariyerinde ise 5. kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Hapoel IBI forması giyen Elijah Bryant oldu.

Organizasyonun açıklamasına göre Hapoel IBI'nin, Real Madrid'i 102-98 yendiği maçta 22 sayı, 13 ribaunt, 7 asistle oynayan Bryant, haftanın MVP'si seçildi.

ABD'li basketbolcu, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinde ise 5. kez haftanın MVP'si ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA
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