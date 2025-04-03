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Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldı

Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldı
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Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının 36. dakikasında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Deneyimli stoper, sahayı terk ederken büyük bir üzüntü yaşadı. Tayyip Talha'nın Juan'a yaptığı faulde topun başına geçen Romulo, frikiği gole çevirerek skoru 1-1 yaptı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk etti. 30. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, bu golden yalnızca 6 dakika sonra 10 kişi kaldı.

TAYYİP TALHA ATILDI

Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 36. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Juan'a yaptığı faulün ardından hakem Atilla Karaoğlan tarafından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

İşte o pozisyon;

Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldıGÖRÜNTÜ: ATV

Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldıGÖRÜNTÜ: ATV

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Öte yandan takımını bir kişi eksik bırakan Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kartın ardından yaşadığı büyük üzüntü ekranlara yansıdı.

ROMULO FRİKİK'İ ATTI

Tayyip Talha'nın Juan'a yaptığı faulle kazanılan serbest vuruşu kullanan Göztepe'nin golcüsü Romulo, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve 38. dakikada skora dengeyi getirdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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