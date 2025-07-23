Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı

Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
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Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
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Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımında mutlu olduğunu ve arkadaşları ile bir sorun yaşamadığını ifade etti.

Adı günlerdir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili son noktayı koydu. Milli futbolcu açıklamasında Inter'de devam etmek istediğini belirtti.

"GERİ DÖNMEKTEN MUTLUYUM"

Yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Inter'e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak. dedi.

"HER ŞEY ÇÖZÜLDÜ"

Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca milli futbolcu "Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTamOsmanli:

Ne yaptığın belli değil. Ama gelmediğin kendin için iyi oldu

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bu da kendine piar yaptı

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Contragini uzatti parayi aldi, hersey guzel oldu…

Yorum Beğen7
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