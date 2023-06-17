Yeni hoca kim olacak? İsmail Kartal'ın ardından bir açıklama da Aykut Kocaman'dan geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk bir teknik adamla anlaşacaklarını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Aykut Kocaman'dan da bir açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'dan da bir açıklama geldi.

"HABERİM YOK"

Sosyal medyadaki iddialar üzerine TRT Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başkan Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" demişti.