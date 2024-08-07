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Günler sonra ortaya çıktı! Galatasaray'da oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, hocasına küfür etmiş

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Galatasaray, Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Kerem Aktürkoğlu kriziyle sarsıldı. Devre arasında oyundan alınan Kerem'in yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşadığını ve bunun üzerine şişeleri tekmeleyerek "Bir daha formayı giyenin ....." dediği ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Florya'da bir araya gelen 25 yaşındaki futbolcunun menajeri ve sarı-kırmızılı yönetici İbrahim Hatipoğlu, milli futbolcunun takımdaki geleceğini görüştü.

Galatasaray'da 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında Kerem Aktürkoğlu krizi yaşandı. Devre arasında oyundan alınan Kerem'in yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

OYUNDAN ALININCA HOCASINA KÜFÜRLER SAVURDU

Spor Gecesi Djijtal'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş ile oynanan ve 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçının devre arasında oyundan çıkacağını öğrenince İrfan Saraloğlu ile gerginlik yaşadı. Yaşanan tartışmanın üzerine şişeleri tekmeleyen 25 yaşındaki futbolcunun "Bir daha formayı giyenin ....." dediği öne sürüldü.

MENAJERİ FLORYA'YA ÇAĞRILDI, GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Habere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında yaşadığı tartışmanın üzerine Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Kerem'in menajeri Cenk Melih Yazıcı ile bu sabah Florya'da bir toplantı yaptı ve milli futbolcunun takımdaki geleceği masaya yatırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

suskun çocuk null:

bugün göndermek yarından hayirlidir :)

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Fahri URHAN:

GS bu sene kötü. Kerem gitsin kendini kurtarsın.

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