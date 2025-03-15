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GSB Spor Okulları'ndan Mahmudiye'de Küçükler İçin Atletizm Antrenmanları

GSB Spor Okulları'ndan Mahmudiye'de Küçükler İçin Atletizm Antrenmanları
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde GSB Spor Okulları, küçükler kategorisinde atletizm antrenmanlarına devam ediyor. Sporcular, hızlarını ve yeteneklerini keşfederken eğlenceli bir deneyim yaşıyor.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde GSB Spor Okulları kapsamında küçükler atletizm antrenmanları devam ediyor.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde GSB Spor Okulları bünyesinde küçükler kategorisi atletizm antrenmanları düzenleniyor. GSB Spor Okulları, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSB Spor Okulları Küçükler Atletizm antrenmanlarımız Mahmudiye'de tüm enerjisiyle devam ediyor, küçük sporcularımız, hızlarını ve yeteneklerini keşfederken eğlenmeyi de ihmal etmiyor" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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