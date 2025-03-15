GSB Spor Okulları'ndan Mahmudiye'de Küçükler İçin Atletizm Antrenmanları

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde GSB Spor Okulları kapsamında küçükler atletizm antrenmanları devam ediyor.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde GSB Spor Okulları bünyesinde küçükler kategorisi atletizm antrenmanları düzenleniyor. GSB Spor Okulları, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSB Spor Okulları Küçükler Atletizm antrenmanlarımız Mahmudiye'de tüm enerjisiyle devam ediyor, küçük sporcularımız, hızlarını ve yeteneklerini keşfederken eğlenmeyi de ihmal etmiyor" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR