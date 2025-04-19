Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan'dan 5 Madalya ile Döndü
Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2 altın ve 3 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında 3. oldu.
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da düzenlenen turnuvada 5 madalya kazandı.
Kazakistan'ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda derece yapan sporcular belli oldu. Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında 3'üncü oldu.
Madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın
Yunus Emre Başar - 77 kg
Fatih Bozkurt - 130 kg
Bronz
Şervan Çınar - 55 kg
Enes Başar - 63 kg
Mustafa Safa Yıldırım - 67 kg
5. olanlar
Azat Sarıyar - 67 kg
5. Selçuk Can - 72 kg - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor