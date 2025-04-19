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Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan'dan 5 Madalya ile Döndü

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Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2 altın ve 3 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında 3. oldu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da düzenlenen turnuvada 5 madalya kazandı.

Kazakistan'ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda derece yapan sporcular belli oldu. Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında 3'üncü oldu.

Madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın

Yunus Emre Başar - 77 kg

Fatih Bozkurt - 130 kg

Bronz

Şervan Çınar - 55 kg

Enes Başar - 63 kg

Mustafa Safa Yıldırım - 67 kg

5. olanlar

Azat Sarıyar - 67 kg

5. Selçuk Can - 72 kg - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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