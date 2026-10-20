Greenwood, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçta gol attı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında konuk ettiği Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Mason Greenwood, şanssızlık yaşadıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Greenwood, "İyi oynadığımızı söyleyebilirim, golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Bugün maalesef yeterli olmadı. Dolayısıyla maçla alakalı çok fazla şey söylemek istemiyorum. Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Bence maçı kazanmak için yeterli performans sergiledik. Yapacak bir şey yok, önümüze bakıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

İki takımın da temposunun düştüğünü aktaran Greenwood, şunları kaydetti:

"Oyunun temposu düştü ama iki takımın herhangi biri diğerine daha üstün değildi. Maçın eşit şekilde gittiğini söyleyebilirim. Bugün bizler açısından şanssız bir gündü ama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben açıkçası sahada olmaktan keyif alıyorum. Hocamız nerede oynamamı istiyorsa ben orada oynarım. Çok fazla geri çekildiğimize katılmıyorum. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Herhangi bir takımın diğerinden üstün olduğunu düşünmüyorum. İstediğimiz şekilde maalesef olmadı son dakika bir gol yedik ama futbol böyle."

Kaynak: AA