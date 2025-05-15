Gratis, Kadın Voleybol Milli Takımlarının Ana Sponsoru Oldu

Gratis, Kadın Voleybol Milli Takımlarının Ana Sponsoru Oldu
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Kişisel bakım ve kozmetik markası Gratis, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı 3 yıllık anlaşma ile kadın voleybol milli takımlarının ana sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında Milli takım formalarının tayt kısmında Gratis'in logosu yer alacak.

Kişisel bakım ve kozmetik sektörü markası Gratis, kadın voleybol milli takımlarının ana sponsoru oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında milli takım formalarının tayt kısmında Gratis'in logosunun yer alacağı belirtildi.

Yapılan bu anlaşmanın Türk voleybolunun gelişimine katkı sağlanmasının ve kadın milli takımlarının uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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