Göztepe ve Site Spor Kulübü, Çeşme'de Genç Sporcularla Buluştu

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, İzmir'in Çeşme ilçesinde spor okullarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Göztepe'nin Çeşme'deki Site Spor Tesisleri'nde bu yaz açtığı kurslar, cimnastik, basketbol ve voleybol branşlarında devam ediyor.

Buradaki öğrencileri ziyaret eden Mehmet Sepil ile Ferhat Arıcan, minik cimnastikçilerin hazırladığı gösteriyi izledi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpik branşlar olarak İzmir'de faaliyetlerini ciddi şekilde artırdıklarını, Çeşme'de de bu sene Site Spor Kulübü ile iş birliği yaparak voleybol, basketbol ve cimnastik branşlarında kurslar açtıklarını söyledi.

Site Spor Kulübünün Çeşme'deki kompleksinde birçok branşın faaliyette olduğunu belirten Sepil, "Bunun benzeri yerlerini biz Göztepe olarak da düşünüyoruz. İnciraltı Projesi'nden her zaman bahsediyoruz. İnciraltı'nda bunun benzeri, çocuklara, gençlere hitap edebileceğimiz bir alan kuracağız. İçinde birçok branşı barındıracak." dedi.

Göztepe Cimnastik Şube Başkanı Ferhat Arıcan da cimnastik şubesi ve olimpik branşlar olarak spor kültürünü daha çok yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Cimnastik şubesi olarak İstanbul'a açılmak istediklerini kaydeden Ferhat Arıcan, şöyle konuştu:

"Spora başlamanın en küçük yaşı cimnastik. Bir sporcu fabrikası olarak düşünebilirsiniz cimnastik branşını ve Göztepe Cimnastik'te yapmak istediğimiz hedef de bu. 2 yaşında başlayan, 7-8 yaşında branşlaşmaya yönelik diğer branşlara sporcu yetiştiren ve yetenekli cimnastikçileri de benim gibi, milli takımdaki arkadaşlarım gibi olimpiyatlara götürmek istiyoruz."

Site Spor Kulübü Başkanı Tan Benadam da kulüp bünyesinde 6 farklı markanın bulunduğunu, bunlardan birisinin de Göztepe olduğunu söyledi.

Göztepe ile başlattıkları birliktelikten dolayı çok memnun olduklarını kaydeden Benadam, "Bu sene burada cimnastik, voleybol ve basketbol dallarında Göztepe bizimle birlikte." dedi.