Göztepe, Türk Hava Yolları ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Sultanlar Ligi'nde 10. sırada bulunan Göztepe, 5. hafta mücadelesinde 2 galibiyetle 9. sıradaki Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Müsabaka İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

SULTANLAR Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan 10'uncu sıradaki Göztepe, 5'inci hafta mücadelesinde yarın evinde 2 galibiyeti bulunan bir basamak üstündeki Türk Hava Yolları ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Hakkı Demiralay, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için kategorilerine göre 250, 300 ve 400 TL'den satışa çıkarken, misafir seyirci için 500 TL olarak belirlendi. Ligde İzmir'i temsil eden bir diğer takım olan Aras Spor ise Ankara'da 17.00'de Zeren Spor'a rakip olacak.

Haberler.com

