Göztepe Transfer Stratejisini Belirledi

Göztepe Transfer Stratejisini Belirledi
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Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Göztepe, stoper Taha Altıkardeş ve orta saha oyuncusu Novatus Miroshi'yi takımda tutma kararı aldı. Yönetim, oyunculara gelen teklifleri yeterli bulmazken, daha iyi koşullar altında transfer olabileceklerini düşünüyor.

SÜPER Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapacağı idmanla başlayacak Göztepe, transferin gözde isimlerinden stoper Taha Altıkardeş ve orta saha Novatus Miroshi'yi bu sezon takımda tutma kararı aldı. Yönetimin iki oyuncuya da gelen teklifleri yetersiz bulduğu, oyuncuların devre arası ya da diğer dönemde daha iyi bir bedelle ayrılacağını düşündüğü ifade edildi. Şimdilik Romulo ve Dennis'e gelen teklifleri değerlendiren kurmayların çok fazla iskelet kadroyu da bozmak istemediği vurgulandı.

Genç yaşında Göztepe'de geçirdiği 2 istikrarlı sezonun ardından birçok kulübün ilgisini çeken Taha Altıkardeş; Bundesliga ekiplerinden Mainz, Hollanda'nın Feyenoord, Fransa'nın Lyon, İtalya'nın Hellas Verona ve Belçika'nın Genk ile Anderlecht takımlarından teklifler almıştı. Miroshi ise geçen sezon teknik direktör Stanimir Stoilov'un adeta jokeri oldu. Esas mevkiisi sol stoper olan Tanzanyalı 22 yaşındaki oyuncu yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle orta sahaya kaydırıldı. Orta alanda iyi bir performans sergileyen Miroshi, 22 Süper Lig maçında 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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