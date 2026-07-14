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Göztepe, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, Slovenya'nın Bled kasabasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, rejenerasyon ve pas çalışmalarının ardından 16 Temmuz'da LNZ Cherkasy ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'nın Bled kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, günün antrenmanına rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan İzmir temsilcisi, idmanı orta ve şut organizasyonlarıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında 16 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.00'de Ukrayna temsilcisi LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek. - BLED

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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