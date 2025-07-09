Göztepe, Slovenya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı ve taktiksel oyun ile dar alanda oyun ile sürdü. Göztepe, yarın hazırlık maçında CSKA 1948 ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Antrenman, duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Göztepe, yarın hazırlık maçında TSİ 18.00'de Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık, kadın doğum uzmanı çıktı

Kabinde gizli çekim skandalı! Yakalanan sapığın mesleği pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

TFF açıkladı! Stadyuma girişlerde yeni dönem başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.