Göztepe, Slovenya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig takımı Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor. Sabah ve akşam yapılan antrenmanlarda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirilirken, akşam idmanında ise oyun ve orta-şut çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Isınma ve 5'e 2 pas-top kapma çalışmasıyla başlayan akşam idmanı ise dar alanda oyun ve orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor
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