Göztepe, Slovenya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig takımı Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor. Sabah ve akşam yapılan antrenmanlarda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirilirken, akşam idmanında ise oyun ve orta-şut çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.
Isınma ve 5'e 2 pas-top kapma çalışmasıyla başlayan akşam idmanı ise dar alanda oyun ve orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor