Göztepe Savunma Performansıyla Dikkat Çekiyor

Göztepe Savunma Performansıyla Dikkat Çekiyor
Süper Lig'de 7. haftayı Eyüpspor ile golsüz berabere tamamlayan Göztepe, sadece 2 gol yiyerek lider Galatasaray ile en iyi defans performansını sergiliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, defans oyuncuları Helitan ve Bokele'nin katkılarına vurgu yaptı.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Eyüpspor'la golsüz berabere kalıp 13 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, savunma performansıyla ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon lider Galatasaray'la birlikte en iyi defans performansını gösterdi. 7 maçta kalesinde sadece 2 gol gören Göztepe, rakiplerine kolay kolay geçit vermedi. Ligde 7'de 7 yapan Galatasaray da Göztepe gibi sadece 2 gol yedi. Göztepe, evinde oynadığı Konyaspor ve deplasmandaki Kayserispor maçlarında kalesini gole açtı.

İki maç da 1-1 berabere biterken, Göz-Göz, Çaykur Rizespor (D), Fenerbahçe, Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Eyüpspor (D) maçlarında kalesini başarıyla savundu. İzmir ekibi Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı 3-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek, Fenerbahçe ve Eyüpspor'la golsüz berabere kaldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da yaptığı açıklamalarda savunmaya övgüler yağdırdı.

HELITON VE BOKELE FARKI

Defansta çok iyi işler çıkardıklarını belirten Bulgar teknik adam aynı başarıyı hücumda da göstermeleri gerektiğini dile getirdi. Göztepe'de defansın adeta sigortası olan Helitan ve Bokele'nin istikrarlı oyunu da bu başarıyı beraberinde getirdi. Stoilov'un vazgeçemediği iki isim 7 maçın tamamında ilk 11'de şans bulup 90'ar dakika sahada kaldı. Bokele, ayrıca ilk haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında ağları havalandırıp hücuma da katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
