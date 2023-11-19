Göztepe Savunma Oyuncuları Hücuma Katkı Yaptı

Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybedip taraftarını üzen Göztepe'de savunma oyuncuları hücuma büyük katkı koydu.

Geride kalan 13 maçta toplam 13 gol atabilen sarı-kırmızılılarda Atınç, Ümit, Taha ve Ogün 5 kez fileleri sarstı. Stoperde görev yapan Taha, son Erzurumspor FK karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı. Ancak Göztepe, Erzurum deplasmanından 3-2 yenik döndü. Takımın deneyimli isimlerinden Atınç ise deplasmanda 1-0 kazanılan Altay derbisinde fileleri sarsıp Göz-Göz'ü galibiyete taşıdı. Yine savunmada forma giyen Ümit de 3-0 galip gelinen Şanlıurfaspor müsabakasında çok klas bir vuruşla kaleciyi avladı. Göztepe'nin sağ beki Ogün ise Adanaspor mücadelesini boş geçmedi. Göztepe, Ogün'ün golüyle Adanaspor engelini 1-0'lık skorla aştı.