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Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin, Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye futbol camiasından birçok kişi katıldı.

Hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin'in (74) cenazesi, Aydın'ın İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşı Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi Ertin'in çocukları Kemal ve Yiğit Ertin, taziyeleri kabul etti.

Tabutun üzerine İbrahim Ertin'in futbola ilk başladığı İncirliova Belediyespor'un forması bırakıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ertin'in naaşı, ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Ertin'in yakınları, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Dün evinde kalp krizi geçiren İbrahim Ertin, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ertin, Göztepe formasıyla 1974-1975, 1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında mücadele etmişti.

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Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor
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