Üye Girişi
Haberler

Göztepe Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Papara ile İş Birliği Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 'Papara Göztepe' ismiyle mücadele edecek. Kulüp Onursal Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'in voleybolunu en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı ise genç voleybolculara destek vereceklerini ifade etti.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, ligde "Papara Göztepe" ismiyle mücadele edecek.

Papara ile Göztepe Spor Kulübü arasındaki iş birliği için Urla'daki Eski Sabun Fabrikası'nda düzenlenen tören Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Mehmet Sepil, daha rekabetçi bir İzmir oluşturmak için sportif alandaki başarıları tüm olimpik branşlara yaymak istediklerini belirterek, "Göztepe Spor Kulübü tarihimizde ilk isim sponsorumuzun Papara olması bizim için büyük bir onur. Papara ile Göztepe isminin birleşmesini ve isim sponsorluğunu çok kıymetli buluyoruz. İzmir'i ve kadın voleybolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, Göztepe'nin voleybol branşında 100 bin öğrenciye ulaşma hedefine destek vererek önemli bir iş birliğine imza attıklarını söyledi.

Sadece Göztepe'ye değil İzmir'e de yatırım yaptıklarını kaydeden Karslı, "İzmir'de genç voleybolcular, milli seviyede başarılı sporcular yetiştirerek genç kızlara rol modeller yaratmak istiyoruz. Kadın sporcuların ve spora katılımı teşvik edilen kız çocuklarının özgüven, cesaret ve başarı dolu bir hayat yaşamasını hayal ediyoruz." diye konuştu.

Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir de Papara'ya teşekkür ederek, "Hayallerinden ve sevdasından vazgeçmeyen Göztepe taraftarlarını bu sene armamızın olduğu her yere bekliyorum." dedi.

Başantrenör Ataman Güneyligil ise hedeflerinin Sultanlar Ligi'ne çıkmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Yerel Haberler Mehmet Sepil Voleybol izmir Kadın Spor

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tepecik Spor Yeni Çanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tepecik Spor Yeni Çanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeşme Belediyespor İzmirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çeşme Belediyespor İzmirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fethiye İdman Yurdu İznikspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Fethiye İdman Yurdu İznikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Torbalıspor Söke Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Torbalıspor Söke Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Denizli Sarayköy Spor Y.Çivril Belediye CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Denizli Sarayköy Spor Y.Çivril Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanal?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });