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Göztepe'de Arda Özçimen kalede güven verdi, Gugeshashvili kadro dışı kaldı

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Göztepe'de Arda Özçimen kalede güven verdi, Gugeshashvili kadro dışı kaldı
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Göztepe'de Luka Gugeshashvili'nin kadro dışı kalmasının ardından Arda Özçimen kalede güven verdi. Gaziantep FK maçında 4 gol yiyen Gugeshashvili'nin yerine ilk 11'e giren 24 yaşındaki eldiven, Kocaelispor müsabakasının son anlarında kritik kurtarışlarla galibiyette rol oynadı.

TRENDYOL Süper Lig'de deplasmanlarda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u 2-1 yenip bu hafta evinde oynayacağı Çorum FK maçına da mutlak galibiyetle hazırlanan Göztepe'de kaleci Arda Özçimen güven vermeye başladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişip yıllarca yedek bekleyen geçen sezon da 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'a kiralanan 24 yaşındaki eldivenin talihi bu sene döndü. Sezon başında takıma geri dönen Arda Özçimen yine ikinci kaleci olarak takım planlamasında yer aldı. Polonyalı file bekçisi Metausz Lis'in Lech Poznan'a gitmesinin ardından Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili kiralandı. Sezona Gugeshavsvili ile giren Göztepe, 4'üncü haftada oynanan Gaziantep FK oynanan maçta tecrübeli kaleciyle ipleri kopardı.

İç sahada 4-2 kaybedilen Gaziantep FK maçının ilk yarısında 4 gol birden yiyen Gugeshashvili taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı. Maç sonu ise sanal medyasından taraftara yönelik açıklamalarda bulunan Gürcü kaleci kadro dışı bırakılınca kale Arda'nın oldu. 4'üncü haftanın ardından ilk 11'e monte edilen Arda gösterdiği performansla teknik ekibe güven verdi. Özellikle son Kovcaelispor müsabakasının son anlarında kritik kurtarışlar yapan Arda Özçimen galibiyette önemli rol oynadı. Hem tribünler hem de teknik ekip şu ana kadar Arda'nın sergilediği performanstan oldukça memnun kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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