Göztepe'de Arda formayı kaptı, sözleşmeyi uzattı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Boluspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen hem formayı kaptı hem de sözleşmesini uzattı. Takımın birinci kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ın yaşadığı rahatsızlıklar ve cezalı duruma düşmesi nedeniyle ilk olarak Erzurumspor FK maçında sahaya 11'de çıkan 21 yaşındaki eldiven kurtardığı penaltıyla 1-0 galip gelinen maçın kahramanı oldu. Arda, ardından Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor karşılaşmalarında da kaleyi korudu. Bu maçlarda da kritik kurtarışlara imza atan Arda mukavelesini 2026 yılına kadar uzattı.

Göztepe'den yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, kalecimiz Arda Özçimen'in sözleşmesini 2025-2026 sezonun sonuna kadar uzattı" ifadelerini kullandı. Göztepe altyapısında kariyerine başlayan Arda Özçimen 2018-2019 sezonunda profesyonel oldu. Arda, Göztepe'nin Süper Lig'de mücadele ettiği sezonlarda da 6 maça çıktı. Arda da sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Formasını giymekten gurur duyduğum şanlı Göztepe ile sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Hedefler doğrultusunda adım adım ilerlemeye devam" ifadelerini kullandı.