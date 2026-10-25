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Göztepe, Çorum FK karşısında Antunes ve Juan'ın golleriyle ilk yarıda 2-0 öne geçti

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Göztepe, Çorum FK karşısında Antunes ve Juan'ın golleriyle ilk yarıda 2-0 öne geçti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. İlk yarı, Antunes'in 3. dakikadaki golü ve Juan'ın 38. dakikadaki golüyle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Çorum FK kalecisi Felipe'nin hatasında topla bulaşan Antunes, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Antunes'ten pasında penaltı noktasının solundan Juan'ın şutunda top Felipe'nin kolunun altından ağlarla filelerle buluştu. 2-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Selahattin Altay

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney (Faustino Anjorin dk. 23), Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Alexis Antunes, Novatus Miroshi, Andre Henrique, Juan, Richard Akonnor

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Nevzat Üzel, Ege Yıldırım, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Sinclair Armstrong, Janderson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çorum FK: Marcos Felipe, Çağlar Söyüncü (Markus Karlsbakk dk. 35), Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Mohammed Diomande, Ylber Ramadani, Cengiz Ünder, Jesus Ramirez, Alexandros Kiziridis

Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Andrei Borza, Cemali Sertel, Göktan Gürpüz, Ermin Mahmic, Ahmed İldız, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Alexis Antunes (dk. 3), Juan (dk. 38) (Göztepe)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü (Çorum FK), Faustino Anjorin (Göztepe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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