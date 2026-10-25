Göztepe, Çorum FK karşısında Antunes ve Juan'ın golleriyle ilk yarıda 2-0 öne geçti

Göztepe, Çorum FK karşısında Antunes ve Juan'ın golleriyle ilk yarıda 2-0 öne geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. İlk yarı, Antunes'in 3. dakikadaki golü ve Juan'ın 38. dakikadaki golüyle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Çorum FK kalecisi Felipe'nin hatasında topla bulaşan Antunes, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada Antunes'ten pasında penaltı noktasının solundan Juan'ın şutunda top Felipe'nin kolunun altından ağlarla filelerle buluştu. 2-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Selahattin Altay
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney (Faustino Anjorin dk. 23), Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Alexis Antunes, Novatus Miroshi, Andre Henrique, Juan, Richard Akonnor
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Nevzat Üzel, Ege Yıldırım, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Sinclair Armstrong, Janderson
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Çorum FK: Marcos Felipe, Çağlar Söyüncü (Markus Karlsbakk dk. 35), Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Mohammed Diomande, Ylber Ramadani, Cengiz Ünder, Jesus Ramirez, Alexandros Kiziridis
Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Andrei Borza, Cemali Sertel, Göktan Gürpüz, Ermin Mahmic, Ahmed İldız, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Alexis Antunes (dk. 3), Juan (dk. 38) (Göztepe)
Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü (Çorum FK), Faustino Anjorin (Göztepe)