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Göztepe, 12 Ekim'deki Eyüpspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 12 Ekim'de deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü. Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas, dar alan ve savunma-hücum varyasyonları çalışıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, günü savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamladı.

Göztepe, 12 Ekim'de Eyüpspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA
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