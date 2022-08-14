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İslami Dayanışma Oyunları'na damga vuran an! Yarışmacının haç çıkarması herkesi hayrete düşürdü

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Geçtiğimiz hafta Konya'da başlayan İslami Dayanışma Oyunları'nda 5. güne girildi. 56 ayrı ülkeden binlerce sporcunun katıldığı programda ilginç bir de an yaşandı. Bir sporcunun yarış öncesi kutsal haç işareti yaptığı görülürken o anlar anbean kameraya yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili paylaşımlar yaparken organizasyonda sporcular için herhangi bir dini şartın bulunmadığı öğrenildi.

Konya'da gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları 5 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile başladı. Binlerce sporcunun katıldığı programda yaşanan ilginç bir an ise sosyal medyada gündem oldu.

KUTSAL HAÇ İŞARETİ YAPTI

Yarışların 5. gününde meydana gelen olayda, bir atletin koşu öncesi kutsal haç işareti yaptığı görüldü. Sosyal medyada ses getiren video kullanıcılar tarafından hayretle karşılandı.

Görüntülere gelen tepkilerden bazıları şu şekilde;

Görüntülerin adresi Konya! İslami Dayanışma Oyunları'nda bir atlet kutsal haç çıkardı

Görüntülerin adresi Konya! İslami Dayanışma Oyunları'nda bir atlet kutsal haç çıkardı

Görüntülerin adresi Konya! İslami Dayanışma Oyunları'nda bir atlet kutsal haç çıkardı

İslami Dayanışma Oyunları'na damga vuran an! Yarışmacının haç çıkarması herkesi hayrete düşürdü

İslami Dayanışma Oyunları'na damga vuran an! Yarışmacının haç çıkarması herkesi hayrete düşürdü

İslami Dayanışma Oyunları'na damga vuran an! Yarışmacının haç çıkarması herkesi hayrete düşürdü

DİNİ İNANIŞA ENGEL BİR MADDE BULUNMUYOR

Öte yandan 56 Müslüman ülkenin katılımı ile gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları programında sporcular için herhangi bir dini şartın bulunmadığı bilgisi edinildi.

Haberler.com / Bilsay Özer - Spor

Konya Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mikail arman:

Herhangi bir Dini şart yok ise ismini neden ÎSLAMÎ DAYANIŞMA OYUNLARI koymuşlar ! Çok önemli bir hata ve organize eksikliği olmuş.Bir müsabakada bir Müslüman, Yüce ALLAH'a şükreden bir davranışta bulunsaydı gerici ve yobaz derlerdi !

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Sevda Gül :

?? batinin adetlerini kopyalayinca böyle oluyor. Zaten devletler „Islam ülkeleri“ diye tanitildi. Içinde türlü dinden yasayan vatandaslari var. Milli maçlarda oynatmak icin milyon para harcayip „milli“ olmayanlar ayni konu. ISLAM HOSGÖRÜDÜR VE SAYGIDIR o anlamda sorun yok!

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Eren İsmail:

Engel yokda neden ozaman müslüman denilen ülkeler varda Bulgaristan polanya Yunanistan gibi ülkeler yok

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