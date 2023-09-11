Gökhan İnler, Beşiktaş'ta jübile maçı yapacak ve sportif direktör olarak görev yapacak

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takıma yeniden dönüyor. İnler, bir sonraki sezon sportif direktör olarak görev yapacak ve jübile maçını Napoli ile yapmayı planlıyor.

İnler'in jübile maçı Napoli ile olacak, bir sonraki sezon siyah-beyazlı takımda sportif direktör olarak görev yapacak

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takıma yeniden dönüyor. 39 yaşındaki tercrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlanırken, bir sonraki sezon görev sportif direktör olarak devam edecek.

Gökhan İnler, UEFA'nın MIP programına kabul edildi ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda sportif direktör olarak göreve başlamayı hedefliyor. Beşiktaş'a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, Demirören Haber Ajansı'na şu açıklamaları yaptı:

"Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz" dedi.