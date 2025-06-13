Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
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Adana Demirspor başkanvekili Gökhan Göktürk, transfere dair açıklamalarda yaparak Deniz Dönmezer ve Maestro'nun transferleriyle ilgili konuştu. Göktürk, iki futbolcuyu da Fenerbahçe'nin istediğini dile getirerek Deniz Dönmezer ve Maestro'nun talibi çok. Başkan bey ile de sürekli görüşüyoruz. İki oyuncuyu da Fenerbahçe istiyor. Deniz'in Fenerbahçe'de ikinci kaleci olabilir.'' dedi.

Süper Lig'e küme düşerek veda eden Adana Demirspor'da başkanvekili Gökhan Göktürk, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Gökhan Göktürk, Fenerbahçe'nin Deniz Dönmezer ve Maestro'ya ilgisi olduğunu dile getirdi.

''FENERBAHÇE İKİ OYUNCUMUZU İSTİYOR''

İki oyuncusunun transferine dair yorum yapan Göktürk, ''Adana Demirspor'da kaleci Deniz Dönmezer ve Maestro'nun talibi çok. Başkan bey ile de sürekli görüşüyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz.'' dedi.

Sözlerine devam eden Gökhan Göktürk oyunculara Fenerbahçe'nin ilgisini açıklayarak, İki oyuncuyu da Fenerbahçe istiyor. Deniz'in Fenerbahçe'de ikinci kaleci olma ihtimali çok yüksek. Maestro 11'de oynayabilir.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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