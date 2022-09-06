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Giresunspor, Jorman Campuzano'yu transfer etti

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Giresunspor, Jorman Campuzano'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Jorman Campuzano'ya, 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kolombiyalı oyuncu, son 4 sezonda Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giydi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

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