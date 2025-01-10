Giresun'da Hentbol Gelişim Programı Protokolü İmzalandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Hentbol Gelişim Programı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyonun açıklamasına göre, Giresun'daki protokol imza töreni, sporcu ve velilerden oluşan yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

THF Başkanı Mesut Çebi ile il müdürü Muzaffer Ergün tarafından imzalanan protokolle kentte sporun daha da yaygınlaşması ve bölgedeki potansiyel yeteneklerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

Giresun'da açılacak hentbol gelişim programının, gençlerin spora yönlendirilmesi, altyapının oluşturulması ve bölge halkının spora ilgisinin artmasında önemli rol oynaması bekleniyor.