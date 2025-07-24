Giorgio Vismara Judo Milli Takımı'nın Başantrenörü Oldu

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İtalyan başantrenör Giorgio Vismara, Judo Milli Takımı'nın hedefinin olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu açıkladı. Takım, Kastamonu'da yoğun kamp çalışmalarına devam ediyor.

Judo Milli Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen İtalyan Giorgio Vismara, olimpiyat madalyası kazanmak istediklerini belirtti.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Judo Milli Takımı'nda başantrenörlüğe İtalyan Giorgio Vismara getirildi. Milli takımda Mesut Kapan da teknik direktörlük görevini yürütecek.

Kadın ve erkek 24 judocunun yer aldığı kampta sporcular, uluslararası organizasyonlarda derece yapabilmek için ter döküyor.

Giorgio Vismara, AA muhabirine, yaklaşık 10 gün önce kampa dahil olduğunu söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a kendisine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Vismara, "Federasyon başkanımızla daha önce de bağlantımız vardı. Şu anda da takımının başına başantrenör olarak geldim. Çalışmalarımıza başladık. Yoğun tempoda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Eylül ayı itibarıyla organizasyonların yoğunluk kazanacağını dile getiren Vismara, "Türk Milli Takımı'nı tanıyorum, yıllardır takip ediyordum. Güzel bir çalışma ortamımız var. Bu ortamda kamplarımız devam edecek. Kamplarımız sürerken bir yandan da önemli müsabakalar başlayacak. Eylül ayından itibaren hedef müsabakalarımız var, onlara katılmaya başlayacağız. Çalışmalarımız güzel şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Vismara, Türk Milli Takımı'nın çok özel bir takım olduğuna işaret ederek, "Türk Milli Takımı, çok güçlü bir takım. Çok mutlu bir ortamdayım, kendimi evimde hissediyorum. Milli takım için ileriki dönemlerde olimpiyat madalyası hayal değil, gerçek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor
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