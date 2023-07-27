Gerilim gece gündüz devam ediyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşım

Galatasaray, Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferi için cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesaplarından Zaha t-shirtlerini GS Store'den satın alabileceğini duyuran bir paylaşım yaptılar.