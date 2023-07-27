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Gerilim gece gündüz devam ediyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşım

Spor Haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferi için cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesaplarından Zaha t-shirtlerini GS Store'den satın alabileceğini duyuran bir paylaşım yaptılar.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe cephesinden Wilfried Zaha transferi için gelen açıklamaların ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTILAR

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşıma, "Wilfried Zaha t-shirtlerini GS Store'den satın alabilirsiniz" ifadeleri kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp paylaşımında "Önce Sahada Şimdi Zahada" hashtag'ini kullandı.

BİR DE ŞARKI EKLEDİLER

Sezon başlamadan ezeli rakipler araındaki gerginlik tavan yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında Burak Kut'un "Benimle Oynama" şarkısını kullanması ise dikkat çekti.

Gerilim gece gündüz devam ediyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşım

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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