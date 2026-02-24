Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Süper Lig'de 23. haftada alınan sürpriz sonuçların ardından zirve yarışı yeniden şekillendi. Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile berabere kalması sonrası şampiyonluk hesapları güncellendi.

ZİRVEDE DENGELER DEĞİŞTİ

Lider Galatasaray'ın Konya deplasmanında puan kaybetmesi, ardından Fenerbahçe'nin son dakikada yediği golle 2 puan bırakması yarışta dengeleri alt üst etti. Bu gelişmelerin ardından yapay zeka destekli futbol veri platformu Euro Club Index, sezon sonu tahminlerini yeniledi.

AVERAJ DEVREYE GİRECEK

Euro Club Index'in analizine göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu 81'er puanla tamamlayacak. Şampiyonu ise averaj ya da ikili rekabetteki üstünlük belirleyecek. Yapay zekanın öngörüsünde ipi göğüsleyen taraf Galatasaray olacak.

Platformun hesaplamalarına göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 56.1, Fenerbahçe'nin ise yüzde 43.8 olarak gösterildi. Trabzonspor'un 67 puanla ligi 3. sırada bitireceği tahmin edilirken, Beşiktaş'ın 62 puanla 4. sırayı alması bekleniyor.