Haberler

Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Euro Club Index'in yapay zeka tahminine göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu 81 puanla tamamlayacak; averajla şampiyonluğa uzanan taraf Galatasaray olacak.

  • Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig sezonunu 81'er puanla tamamlayacağı tahmin ediliyor.
  • Yapay zeka analizine göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %56.1, Fenerbahçe'nin ise %43.8.
  • Trabzonspor'un 67 puanla 3., Beşiktaş'ın 62 puanla 4. sırada bitireceği öngörülüyor.

Süper Lig'de 23. haftada alınan sürpriz sonuçların ardından zirve yarışı yeniden şekillendi. Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile berabere kalması sonrası şampiyonluk hesapları güncellendi.

ZİRVEDE DENGELER DEĞİŞTİ

Lider Galatasaray'ın Konya deplasmanında puan kaybetmesi, ardından Fenerbahçe'nin son dakikada yediği golle 2 puan bırakması yarışta dengeleri alt üst etti. Bu gelişmelerin ardından yapay zeka destekli futbol veri platformu Euro Club Index, sezon sonu tahminlerini yeniledi.

AVERAJ DEVREYE GİRECEK

Euro Club Index'in analizine göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu 81'er puanla tamamlayacak. Şampiyonu ise averaj ya da ikili rekabetteki üstünlük belirleyecek. Yapay zekanın öngörüsünde ipi göğüsleyen taraf Galatasaray olacak.

Platformun hesaplamalarına göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 56.1, Fenerbahçe'nin ise yüzde 43.8 olarak gösterildi. Trabzonspor'un 67 puanla ligi 3. sırada bitireceği tahmin edilirken, Beşiktaş'ın 62 puanla 4. sırayı alması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

Beklenmedik gelişme! Olan 17'sinde toprağa düşen Barlas'a oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayalleri yarım kalan 6 aylık çiftle ilgili kahreden detay

Hayalleri yarım kalan 6 aylık çiftle ilgili kahreden detay
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Hayalleri yarım kalan 6 aylık çiftle ilgili kahreden detay

Hayalleri yarım kalan 6 aylık çiftle ilgili kahreden detay
Fatih Terim'in kayınpederi de içindeydi! 51 yıl sonra Marmara Denizi'nde yeni izler bulundu

Fatih Terim'in kayınpederi de vardı! 51 yıllık sır perdesi aralandı
Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu